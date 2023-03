Norlys opfordrer til, at man tjekker afsenders mailadresse. Hvis afsenderens mailadresse ikke ender på @norlys.dk, er det ikke fra selskabet.

- Har man modtaget en sådan mail, skal man slette den, og hvis ens mailprogram giver mulighed for at rapportere den som spam, er det en god idé at gøre det også, siger Ken Bonefeld, der er it-sikkerhedschef i Norlys.