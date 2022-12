Energiselskaber giver grønt lys til kvartalsvis gasafregning

Det er de høje energipriser, der har fået den statslige gasdistributør Evida til at ændre praksis, så gaskunderne nu har mulighed for hurtigere at se effekten af de tiltag, de har sat i værk for at spare på forbruget. Nu er det op til energiselskaberne, om de også vil gøre brug af det.

- Det har været efterspurgt hos vores energikunder, især i en tid hvor energipriserne - og navnlig gassen - er steget meget. Naturligvis vil vi gerne understøtte det ønske, og så snart vi får de rette data, så sikrer vi kvartalsafregninger på baggrund af dem, siger Mads Brøgger, der er direktør i Norlys.