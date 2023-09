Men gasforbruget nærmede sig i en kort periode i sommer niveauet for forbrugsgennemsnittet de seneste fem år.

Det vil ifølge Energistyrelsen presse energiforsyning, hvis det bliver en tendens.

- Særligt for gas er der en række ubekendte som Kinas stigende LNG-forbrug, stop for import af russisk gas og muligheden for koldt vintervejr, forklarer Martin Hansen.