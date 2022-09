Energivirksomhed pumper penge i projekter - grøn omstilling i fokus

Kærkommen hånd til idrætshal

Det er ikke nogen hemmelighed, at flere af de syd- og sønderjyske sportshaller som så mange andre kæmper en kamp med stigende udgifter.

I den forbindelse er det ikke overraskende, hvis man hos Syd-Als Hallen jubler, som har man lavet et flot mål i en håndboldkamp. Hallen har nemlig fået bevilliget 300.000 kroner til opsætningen af en varmepumpe. Hallen har de seneste ti år forsøgt at omstille til en grønnere drift. Eksempelvis har hallen solceller på taget. Varmepumpen er dog ikke kun for at pleje den gode samvittighed. Ifølge pressemeddelelsen vil det også være med til at hallen kan skabe en 'fornuftig økonomi', hvor udgifterne til opvarmning af hallen vil blive mindre end nu, hvor den dyre gas opvarmer hallen.