Engelbrechts ministerpost i fare: Afsløringer kan koste jobbet

De seneste dage har regeringens støttepartier afkrævet ministeren en forklaring, men Enhedslistens Mai Villadsen er ikke tilfreds, efter hun var til krisemøde med ministeren tirsdag.

- Ministeren holder stadig fast i den forklaring, at tallene ikke var solide nok, og at han derfor ikke udleverede dem i løbet af forhandlingerne, og det er vi umiddelbart ret skeptiske overfor, siger hun.

CO2-neutral aftale uden beregninger

Torsdag skal transportminister Benny Engelbrecht (S) endnu en gang forsøge at forklare sig i et hastesamråd.

- Jeg mener ikke, at jeg hverken har løjet eller vildledt, og jeg er ærgerlig over, at der er opstået den her tvivl.

Ifølge en aktindsigt foretaget af Mobilitywatch og Ingeniøren havde Vejdirektoratet lavet beregninger på CO2-udledningen for infrastrukturplanen forud for forhandlingerne i sommeren 2021.