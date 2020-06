Enhedslisten vil give 10.000 kroner til millioner af danskere

Studerende, arbejdsløse og pensionister bør få 10.000 kroner i hånden til sommerferien. Sådan lyder et nyt forslag fra Enhedslisten, som skal hjælpe med at få gang i økonomien efter coronakrisen.

Man er nødt til at bruge mange penge på det her, for det er virkelig alvorligt. Henning Hyllested, medlem af Folketinget, Enhedslisten

- Vi mener, det er nødvendigt for at sparke til forbruget efter coronakrisen. Og økonomerne siger, at hvis man målretter indsatsen mod de lavest lønnede, så giver det størst afsmitning på det direkte forbrug, siger Henning Hyllested, medlem af folketinget for Enhedslisten.

Enhedslisten vil give alle udeboende voksne 10.000 kroner, hvis de har en årlig bruttoindkomst under 380.000 kroner. Forslaget er målrettet borgere, der har fast bopæl i Danmark, og formålet er, at pengene skal bruges til is, kaffe og baderinge ude i det danske sommerland.

Is og kaffe for op mod 35 milliarder

Det er omkring tre millioner borgere, som både tæller studerende, pensionister og arbejdsløse, der vil få gavn af tiltaget, hvis det bliver til virkelighed. Partiet anslår, at initiativet vil koste mellem 30 og 35 milliarder kroner.

Er det hensigtsmæssigt i en tid, hvor der bliver brugt adskillige milliarder på hjælpepakker?

- Ja, for der kommer en tid efter corona, hvor økonomien har brug for en saltvandsindsprøjtning. Man er nødt til at bruge mange penge på det her, for det er virkelig alvorligt, siger Henning Hyllested til TV SYD.

Risikerer man ikke bare, at pengene bliver sparet op i stedet?

- Det er netop det, vi forsøger at undgå ved at fokusere på de lavest lønnede, for økonomerne siger, at de omsætter 75-80 pct. til forbrug, siger Henning Hyllested.

Andre partier har andre ideer

Partiet er ikke de eneste med forslag til, hvordan man kan sætte gang i forbruget efter coronakrisen.

Venstre foreslår at sætte momsen ned, som de har gjort i eksempelvis Tyskland. Et initiativ, som vil koste op mod 44 mia kroner. Men det vil ikke have den ønskede effekt, mener Henning Hyllested, da en del af kagen også vil gå til højtlønnede, som ifølge økonomernes anvisninger er mere tilbøjelige til at spare pengene op.

SF foreslår i dag, at børnefamilier skal have udbetalt en ekstra børnecheck, der vil give mellem 3000 og 4500 kroner mere per barn. Tiltaget vil koste 3,7 milliarder kroner, vurderer partiet. Et tiltag som Henning Hyllested også gerne vil bakke op, men ikke mener løser problemet.

- Der skal langt mere til, hvis det her skal fungere som en krisepakke. Det for lidt og giver ingen ting, siger Henning Hyllested.