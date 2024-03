Enkemænd har stor risiko for at blive ramt af ensomhed

Forskning viser, at ensomhed er lige så udbredt blandt ældre mennesker, der deltager i aktiviteter, som blandt dem, der ikke gør. Det er med andre ord ikke aktiviteten i sig selv, der mindsker ensomheden, men følelsen af at blive set og hørt, at blive talt til og at have en betydning i andre menneskers liv.

Behovet for fællesskab og nærvær fik Svend Erik Lindholm til at opsøge en sorg- og livsmodsgruppe for mennesker, der har mistet.

- I begyndelsen var det meget svært at skulle fortælle om Gudrun, men efterhånden blev det nemmere, og jeg begyndte at se frem til at skulle mødes med dem, fortæller Svend Erik Lindholm, som efter forløbet stadig mødes med gruppen til både kaffesnak og julefrokost.