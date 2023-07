Enlige sælunger på stranden er ikke blevet forladt

I stedet for at nærme sig sælungerne, opfordrer Naturstyrelsen til, at man holder sig på afstand.

- Mit bedste råd er at gå i en bue uden om sælungen og nyde synet af den på afstand. Så skal moren nok tage sig af resten, siger Sandor Hestbæk Markus.

En sælunge dier omkring én måned. På den tid vokser den hurtigt, men for at det kan ske, har ungen brug for at hvile sig.

Derfor skal man ikke forsøge at flytte en sælunge ud i vandet.

I havet skal den nemlig bruge energi på at holde varmen og bevæge sig. Desuden risikerer den at blive væk fra sin mor, skriver Naturstyrelsen.