Enorme vindmøller kan blive rejst i Vadehavet, selvom Danmarks bedste vind er et andet sted

Hos DTU bekræfter chefkonsulent ved Institut for Vind og Energisystemer, Peter Hjuler Jensen, at vindforholdene er ekstremt gode på Agger Tange, men at det blæser så meget, at det ikke er optimalt. Alligevel har det ikke været vinden, der diskvalificerede Agger Tange.

- Der skal et vist antal målinger til med høj vindhastighed og et vist antal med lav vindhastighed for at få de målinger, der er behov for. Men det er ikke det afgørende her. Det er mere pladsen end vinden, der er afgørende. Ved de steder, der er i spil, kan man få flere fulde møllemålinger, men i et stort projekt som det her ved man godt, at man er nødt til at gå på kompromis, forklarer Peter Hjuler Jensen.

- Hvis pladsen på Agger Tange var der, kunne man godt opføre vindmøllerne der, men tangen er for kort, tilføjer han.

For meget vind

På et samråd onsdag svarede minister for landdistrikter Louise Schack Elholm (V) netop på spørgsmål om et kommende testvindmøllecenters mulige placering ved Vadehavet.

TV SYD fangede Anni Matthiesen kort før, hun skulle deltage i samrådet, og hun tog spørgsmålet om Agger Tange med til ministeren.