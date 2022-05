Er dine børn kræsne? Her er kostvejlederens råd til forældrene

Bagslag at kalde børn for kræsne

Arla Fondens årlige Børn-, Unge- og Mad-undersøgelse af de 11-15-åriges madvaner viser desuden, at ’kræsenpind’ er et yndet ord hos de danske børnefamilierne ved spisebordet.

Men det kan give bagslag. 15 procent af børnene er kede af at blive kaldt kræsne, og to ud af 10 nægter at smage på maden, hvis forældrene taget ordet i deres mund.

- Jeg er stor modstander af at kalde sine børn for kræsne. Det er ærgerligt, at det ord bliver brugt, for det er så negativt. I stedet burde man vende den om og opfordre børnene til at blive madmodige, siger Yvonne Luff Gottfredsen.