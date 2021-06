Er dit barn på sociale medier? Her får du fem gode råd til at give dem en god oplevelse

2. Få en dialog om ’likes’

Et af de store problemer ved de sociale medier, er ifølge Lykke Møller Kristensen likes. Altså når andre anerkender et billede eller andet indhold, der bliver delt på en profil.

- Det værste vi kan gøre, det er at sige, at likes er noget værre noget. For det er egentlig meget bedre, at vi har en fri dialog om, at det er fedt at få likes. Når vi først er ærlige om det, kan vi begynde at snakke om, at man ikke behøver sende nøgenbilleder eller gå over sine egne grænser for at få likes, siger forfatteren.

3. Gør profilen lukket

Ifølge Camilla Mehlsen bliver børn og unge påvirket af deres omgivelser, og det kan resultere i, at ens barn ønsker en profil på et socialt medie, for at være en del af et fællesskab i eksempelvis en klasse. Giver forældrene lov, er det vigtigt at være en del af barnets sociale liv, mener hun.

- Man skal som forældre tage sit barn i hånden i de første år. Lav en lukket profil og aftal med dit barn, at du kan følge med fra sidelinjen. Desto ældre barnet bliver, er det klart, at man skal give mere slip, men fortsætte med at vise interesse for barnets digitale liv, siger medieeksperten.