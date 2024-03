Er du til piruetter og arier? Det Kongelige Teater inviterer til gratis ballet og opera i det fri

Pas des deux og piruetter. Ouverturer og arier.

Kongelig sommeropera og Kongelig sommerballet har udvidet programmet og besøger i foråret og sommeren seks syd- og sønderjyske byer.

- Vi ved, at sommeren nærmer sig, når Kongelig sommeropera har premiere. Det er en helt unik måde for publikum og os at mødes, under åben himmel og med naturen omkring os, alt imens operakunsten folder sig ud på scenen. Publikum kan glæde sig til at opleve Den Kongelige Operas solister synge nogle af de mest elskede perler fra operaens verden, siger operachef Elisabeth Linton.

Det er gratis at opleve Kongelig sommeropera og Kongelig sommerballet, og igen i år besøger teatret 24 byer fordelt over hele Danmark.

- Hvis man ikke før har oplevet ballet under åben, dansk sommerhimmel, så er det bare om at komme afsted. Det er magisk. Alle danserne glæder sig til at præsentere nogle af ballettens største hits og give publikum en forsmag på den nye sæson, fortæller balletmester Nikolaj Hübbe.

Et univers kun for børn

Nysgerrige børn og deres forældre kan prøve kræfter med teatrets magiske verden i det mobile børneunivers Postyrium.

Her kan de lege teater med alverdens rekvisitter, vilde kostumer, flotte instrumenter og endda optræde med dem på en rigtig scene.

Det er gratis og henvender sig til børn i alderen 4-10 år, deres forældre, skolelærere og pædagoger. Postyrium triller rundt i udvalgte byer i hele landet fra april til september.