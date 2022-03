Erhvervspraktik hos TV SYD: Lav din egen nyhedsudsendelse

Tør du gribe mikrofonen, stå i spotlightet, stille spørgsmål og fortælle historier, eller elsker du at styre et kamera og brænder for det tekniske?

Så er det dig, TV SYD's Youngsters søger!



Youngsters søger nemlig ti praktikanter, der går i 8. eller 9. klasse, til en unik uge i skolepraktik. Vi skal bruge seks journalistpraktikanter og fire fotografpraktikanter, som alle får muligheden for et sjældent indblik i, hvad det kræver, når man producerer TV til omkring 100.000 seere.

Lær en masse på den sjove måde

Glem alt om kedelig tavleundervisning for nu er det dig, der skal på, når Youngsters går i luften i uge 17.

I praktikugen er det dig og dine idéer, som kommer i førersædet. Vi lærer dig om teorien bag et godt nyhedsindslag, hvordan man stiller de gode spørgsmål, og så får du lov til at lave dit helt eget indslag.

I, der synes, journalistik er fedt, vil i løbet af ugen lære om det gode nyhedsindslag, spørgeteknik, research, få speaktræning og meget mere.

I, som derimod brænder for at have et kamera i hånden, vil lære om lys, lyd og redigering - altså alt det, du ser og hører, når TV SYD blænder op.

Du skal vide, at det kræver meget af dig, og derfor skal du ikke forvente meget fritid tilovers, når dagene er slut. Og da dagene kan være forskellige i indhold og i længde, forventer vi fleksibilitet fra dig og dine forældre.

Vil du være med?

Er Youngsters noget for dig, så smid en mail til youngsters@tvsyd.dk, hvor du skriver følgende:

Navn, telefonnummer, skole, alder, om du vil være journalist eller fotograf, og så skal du også vedlægge et billede af dig selv. Film desuden en kort videopræsentation med din smartphone, hvor du på max 1,5 min. fortæller kort om dig selv, og hvorfor du gerne vil være en del af Youngsters.

Du kan med fordel uploade videopræsentationen via wetransfer.com til samme mail, youngsters@tvsyd.dk .

Du skal have sendt din ansøgning senest mandag den 4. april klokken 12.

Du får inden for få dage svar på, om du er med på holdet.

Hvis du sidder med ét eller flere spørgsmål, så er du altid velkommen til at skrive til Sebastian på sebo@tvsyd.dk.