Erhvervsuddannelserne får nu også Team Danmark-ordning

Unge atleter, der drømmer om at tage en erhvervsuddannelse som for eksempel håndværker, får nu også mulighed for under fleksible rammer at kombinere erhvervsuddannelse og elitesport. Det indbefatter blandt andet, at både skole- og praktikophold kan forlænges, så der bliver mere tid at prioritere både sport og uddannelse.



Team Danmark-ordninger har kørt siden 1988 på en lang række uddannelser, men erhvervsuddannelserne har ind til nu ikke været indbefattet i ordningen. Nu har Folketingets partier imidlertid besluttet, at en forsøgsordning skal gøres permanent.