Esbjerg får sin jurauddannelse mens Sønderborg kan uddanne maskinmestre

- Det er en rigtig god dag for Syd- og Sønderjylland. Der bliver flere muligheder for uddannelse her i landsdelen til gavn for de unge, for virksomhederne og bemandingen i den lokale velfærd.

- Uddannelsesstederne her i landsdelen vil få flere penge pr. studerende, og der er allerede nye uddannelser på vej til Haderslev, Sønderborg, Tønder, Esbjerg og Trekantsområdet. Det gælder på universitetsniveau, på erhvervsakademier og professionshøjskoler, siger Uddannelses- og forskningsministeren fra Vojens Jesper Petersen (S).

Der afsættes 20 millioner kroner til IT- og STEM-uddannelser i Trekantområdet.

- Aftalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men vi er ikke i mål endnu; særligt ikke når det handler om det store og stigende behov for bl.a. IT- og ingeniøruddannelser uden for de store universitetsbyer, siger Ulla Tørnæs fra Esbjerg, der er uddannelsesordfører i Venstre.

Derudover vil regeringen også bruge 10 millioner kroner på at flytte uddannelser fra Syddansk Universitet i Odense til de eksisterende campusser i Esbjerg, Sønderborg, Kolding og Slagelse.

Aftalen er indgået af regeringen, Venstre, SF, De Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne.



Opdateres...