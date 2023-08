Esbjerg vandt foran tomme tribuner

Esbjergenserne måtte klare sig uden publikums opbakning, da der var nul tilskuere på stadion. De tomme tribuner skyldtes et tilskuerforbud, som klubben var idømt til sæsonens første hjemmekamp, efter et par af klubbens fans havde kastet romerlys på banen mod Kolding IF i sidste sæson.

Netop Kolding IF havde også vind i sejlene, som tidligere på dagen slog Næstved Boldklub med 1-2 på udebane i 1. division.

I landets bedste række gik det ikke ligeså godt for Vejle Boldklub, der på eget græs tabte med 1-2 til FC Midtjylland.