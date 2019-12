Et historisk spadestik: Den første klimalov i Danmark

En målsætning om 70-procents reduktion i udledningen af klimaskadelige drivhusgasser i 2030 målt i forhold til 1990 og klimaneutralitet i 2050.

Det er et historisk spadestik, der gør, at Danmark igen rykker forrest i feltet med den grønne førertrøje Anders Kronborg (S)

Det er, hvad et flertal af partierne i Folketinget fredag blev enige om med en ny klimalov. Kun Nye Borgerlige og Liberal Alliance stemte imod lovforslaget.

Anders Kronborg (S) fra Esbjerg, der er medlem af Folketingets klimaudvalg, betegner den nye klimalov som glædelig og ser frem til, at Danmark kommer til at føre an på den grønne bane.

- Det er et historisk spadestik, der gør, at Danmark igen rykker forrest i feltet med den grønne førertrøje, siger Anders Kronborg (S) til TV SYD idag.

Han hæfter sig desuden ved, at man har kunnet blive enige om at lave en lov med bindende målsætninger langt ud i fremtiden.

- Det er en ambitiøs lov, der lykkedes, med et stort flertal bag. Det gør, at vi i årene fremover har konsensus om at nedbringe vores CO2-udslip, og dermed er den bindende både til den røde og blå side af Folketinget, siger Anders Kronborg (S).

Viljen skal være der

Også i Venstre ser man positivt på aftalen om klimaloven og ser især frem til, at arbejdet med handlingsplanerne for at nå de ambitiøse målsætninger for klimaet sættes i gang.

- Det er glædeligt, at der bred opbakning til en ny klimalov, men det afgørende bliver viljen til at nå de høje mål. Men tiden må vise, hvor meget vilje der er, siger Folketingsmedlem Christoffer Melson (V) fra Vejle til TV SYD.

Det bliver engang i foråret, at der tages hul på arbejdet med handlingsplanerne.

Det var ikke alle partier i Folketinget, der syntes om en klimalov. Nye Borgerlige var et af de to partier, der stemte imod lovforslaget. De mener ikke, at et så lille land som Danmark bør gå forrest i kampen for klimaet.

– Det er vanvid, og det har i mange år været de økonomiske vismænds advarsel. At gå forrest som så lille et land, som vi er, det er i bedste fald skadeligt for Danmark. I værste fald er det skadeligt for den dagsorden, man har sat sig, siger Pernille Vermund til TV 2 Nyhederne.

Det andet parti, der stemte imod, var Liberal Alliance.