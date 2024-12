Et opkald til politiet om mistænkelige forhold kan forebygge indbrud - her er, hvad du skal holde øje med

December er højsæson for indbrud, og derfor beder Syd- og Sønderjyllands Politi borgere om at ringe, hvis de ser noget, der ikke virker normalt.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Et sådan tip kan nemlig have afgørende betydning for politiets arbejde. - Når man ser noget mistænkeligt, så er det førstehjælp til naboen og andre borgere at ringe til politiet, fordi det både kan være med til at opklare indbrud, der er begået og forebygge, at den samme person begår flere indbrud, siger vicepolitiinspektør Steen Risbjerg, som er leder af vagtcentralen og servicecenteret hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet mener, at netop borgerne har de bedste forudsætninger for at vide, hvad der adskiller sig fra det normale i deres nabolag. Det kan eksempelvis være, man støder på en person, der undgår øjenkontakt og tydeligt udstråler, at vedkommende ikke vil ses. Eller et køretøj, der holder parkeret i området, som ikke plejer at være der. Tid og detaljer Tid en afgørende faktor for politiet, hvis man ser noget mistænkeligt. Hellere et opkald for meget end for lidt. Ifølge politiet kan et tip fra en borger nemlig være med til at forebygge eksempelvis et indbrud.



- Jo hurtigere politiet får beskeden om mistænkelige forhold, jo bedre er det. Hvis man ser noget på en gåtur med hunden, som man finder mistænkeligt, så ring med det samme frem for at vente, til man har talt med andre om det, lyder opfordringen fra vicepolitiinspektøren i pressemeddelelsen.

Vicepolitiinspektør Steen Risbjerg er leder af vagtcentralen og servicecenteret hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Her modtager medarbejderne borgernes opkald, når de ser noget mistænkeligt. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Jo flere detaljer man kan fortælle politiet jo bedre. Det er gavnligt, hvis man har mulighed for at tage et billede af den mistænkelige person, noterer sig i hvilken retning vedkommende går eller tage et billede af den mistænkelige bil eller dens nummerplade.