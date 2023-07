EU-myndighed: Hold hunde og katte inden døre ved fugleinfluenza

- Det anbefales at undgå, at katte og hunde og generelt kødædende husdyr eksponeres for døde eller syge dyr, skriver EFSA i en erklæring.

- Et muligt middel er at holde hunde i snor, og at katte holdes inden døre i områder, hvor det er blevet bekræftet, at der er en ekstensiv cirkulation af HPAI-virusser i vilde fugle, hedder det.

I de seneste uger er fem hunde og en kat blevet smittet i Italien med fugleinfluenza.

I Danmark blev der onsdag konstateret fugleinfluenza i en fjerkræbesætning på Fyn.