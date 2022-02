EU-politiker om ny lov: - Det er fuldstændig hjernedødt

Pernille Weiss fortæller, at det kan være muligt, at EU-Kommissionen har formuleret sig på en måde, så det kan forstås anderledes, end det egentligt er meningen. Hun fortæller også, at hvis det er tilfældet, så kan man sende et rettelsesbrev ud.

- Det er jo det, som er udfordringen med mange forordninger. De starter på engelsk og bliver derefter oversat til over 20 forskellige sprog, og så kan der være nogle formuleringer, hvor det er gået galt, siger hun.

Hun håber og tror på, at det burde være ligetil at få rettet loven, så den giver mening. I uge fem skrev hun et brev til EU-Kommissionen for at finde ud af, om det er Danmark der overimplementerer reglerne. Det svar kommer måske om nogle uger, oplyser hun.

Presse på overfor ministeren

Pernille Weiss fortæller også, at det burde være lige til at ændre EU-loven.

- Der er jo ingen i EU, der ønsker at overmedicinere dyr, så jeg regner med, at det burde være relativt nemt at få ryddet op i det, som skaber en stor bekymring og irritation i Danmark, siger EU-parlamentarikeren.

Asger Christensen fortæller til TV SYD, at han vil presse på overfor ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (Socialdemokratiet) således en dispensationsordning kommer, så dyrlægerne kan bruges deres faglige vurdering.