Evakuerede danskere lander i Billund Lufthavn

Billund Lufthavn modtog sent mandag aften netop et af disse evakueringsfly. Det bekræfter Dan Prangsgaard, der er kommunikationschef ved Billund Lufthavn, over for TV SYD.

Han fortæller videre, at der ikke umiddelbart er sat ekstraordinære initiativer i gang i lufthavnen, da det rent teknisk er en vant opgave, men tilføjer;

- Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe de hjemrejste, hvis de skulle få brug for det, siger Dan Prangsgaard.

Han opfordrer også til, at man holder sig opdateret på Billund Lufthavns hjemmeside og holder øje med afgange og ankomster, hvis man skal rejse til eller fra de berørte områder.