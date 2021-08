Få måneder før kommunalvalget: Medlemsflugt i LA i Syd- og Sønderjylland

Anja Daugaard mener også, at der efter hendes overbevisning er et internt kommunikationsproblem i Liberal Alliance.

- Derudover har der også været en manglende intern kommunikation, for ingen svarer eller har interesse for os. Jeg føler også, at vi er blevet tilsidesat før en valgkamp, hvor vi har haft svært ved at drive vores valgkamp og har haft et behov for noget feedback og sparring fra LA landspolitisk, som vi ikke har fået, siger hun.

- Det er ikke befordrende for den ild, optimisme, begejstring og virkelyst, som man har som lokalpolitiker. Vi føler os efterladt på perronen.

Bedst at vi skilles

Hos Liberal Alliance kan de ikke genkende det billede, som Martin Boye og Anja Daugaard tegner af organisationen.

Det fortæller Helle Løvgreen, organisationsformand i Liberal Alliance.

- Jeg kan overhovedet ikke genkende noget som helst af den kritik, der rejses af os. Vi er dog altid kede af at skulle sige farvel til folk, der har lagt et stort stykke arbejde hos os og den liberale sag. Hvis lysten til et samarbejde svigter, så er det bedst, at vi skilles, og det er det, der er sket nu.

Dyb splittelse i den sydlige storkreds

Ifølge politisk analytiker og chefredaktør for Vejle Amts Folkeblad, Kim Dahl Nielsen, er tendensen med medlemsflugten i Liberal Alliance et udtryk for, at LA er et forholdsvis nyt parti.

- LA har jo kun en halv snes år på bagen, og dermed er der ikke nogen trofaste medlemmer i partiet, når det kommer til stykket. Men det er også et udtryk for, at der er en dyb splittelse i Liberal Alliance i Sydjyllands Storkreds, hvor der siden folketingsvalget i 2019 har været magtkampe og personstridigheder. Det ser vi så kulminationen af nu, siger han.