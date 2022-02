Få overblikket: Disse coronaanbefalinger gælder stadig

Fra tirsdag er næsten alle restriktioner relateret til corona fjernet i Danmark.

Det betyder blandt andet, at du ikke længere skal huske at have mundbind med, når du forlader dit hjem, eller vise coronapas som adgangsbillet.

Til gengæld har myndighederne stadig en række råd og tiltag, som det anbefales, du følger. Klik dig gennem faktaboksene herunder og få et overblik over anbefalingerne.