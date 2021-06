Få overblikket her: 731 sygeplejersker i Syd- og Sønderjylland vil strejke

- Vi forbereder på langvarig strejke

66,7 procent af sygeplejerskerne har nemlig stemt nej til det forslag til deres fremtidige løn, som der ellers blev forhandlet frem til.



- Det er et massivt overvældende flertal, der har sagt nej. Det betyder, at der er en massiv opbakning til at gå i strejke nu, og dermed et stort signal til vores arbejdsgivere, mener John Christiansen, der også forudser, at strejken kan blive langvarig.

- Jeg tror, det kan komme til at vare længe. Det er i hvert fald det, vi forbereder os på. Jeg kan jo håbe på, at arbejdsgiverne lytter med og også tager det store nej til efterretning, og forhåbentlig ringer og siger, at de er klar til at forhandle. Men ellers går vi i konflikt fra lørdag, og vi strejker lige så længe, det skal vare.