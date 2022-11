Få overblikket over de vigtigste valgtidspunkter

Men der sker meget på en valgdag, så her kommer et overblik over de vigtigste tidspunkter:

Klokken 8: Valglokalerne åbner.

Klokken 20: Valgstederne lukker, og stemmerne tælles op.

Cirka 21.30: De første kredsresultater ventes. Der er 92 kredse, og ved det seneste folketingsvalg i 2019 kom det første kredsresultat klokken 21.24.

Cirka 22: Første storkredsresultat ventes.

Omkring midnat: Landsresultatet ventes. I 2019 blev resultatet af folketingsvalget offentliggjort klokken 00.11. Det vil sige samtidig med det sidste storkredsresultat.





Det bliver formentlig først ud på aftenen, at der kan sættes navne på alle nye medlemmer af Folketinget. I 2019 var listen over de 179 folketingsmedlemmer klar klokken 21.37.