Få styr på dine rejseplaner når Tour de France ruller ud i landet

Store rejsedag og Roskilde festival

Langs ruten kan man lokalt forvente afspærringer af vejene i fire til 12 timer på løbsdagene.

Særligt etapen fra Roskilde til Nyborg kommer til at have stor påvirkning for trafikken på en af årets store rejsedage den 2. juli. Det er en uge inde i skolernes sommerferie, og der er også Roskilde Festival.

Her vil Storebæltsbroen være lukket for trafik i fem timer fra klokken 13 til 18.

- I det tidsrum vil det kun være muligt at køre over Storebæltsbroen i tog, og ellers skal man finde en alternativ transportvej som for eksempel færgerne, forklarer Lene Gebauer Thomsen, der er chef for koncernkommunikation i Sund & Bælt.

Hvis man forventer at rejse på ferie den weekend, er anbefalingen fra Vejdirektoratet helt klar.

- Hvis man skal krydse Storebælt, så vil jeg opfordre til, at man så vidt muligt prøver at tage af sted på et andet tidspunkt end lørdagen, siger Charlotte Vithen.