Fængselsdom til hundehandler blev fejret med Champagne

Anklageren er tilfreds med dommen

Specialanklager ved Sydøstjyllands Politi, Lone Petri, har været anklager i sagen, som er blevet efterforsket af den nyligt oprettede dyreenhed ved Sydøstjyllands Politi.

- Vi er rigtig godt tilfredse med dommen. Da vi gik ind i den her sag, var der mig bekendt ikke nogen lignende praksis, som vi kunne læne os op ad. Vi har lagt vægt på, at det har båret præg af at være organiseret kriminalitet, der er foregået over længere tid af personer i forening med et stort udbytte. Derfor mente vi, at det skulle koste en frihedsstraf, og det er vi glade for, at retten har vurderet på samme måde, lyder det fra Lone Petri.



Gennem Den Specialiserede Dyreenheds (måske tilføje, at den her enhed er ny - fra 2019) efterforskning har anklagemyndigheden kunnet bevise, at mændene har opnået et stort økonomisk udbytte af den ulovlige handel. Det har ført til, at der er blevet konfiskeret i alt 650.000 kroner fra de tre mænd - fordelt på manden fra Kolding og manden fra Nordborg, der af anklagemyndigheden anses som hovedmændene.

- På grund af det meget grundige arbejde, der er foretaget i dyreenheden, har vi kunnet bevise, at de tiltalte har opnået et udbytte på 6.000 kroner per solgt hvalp. Det her ville have været en rigtig lukrativ forretning for de tiltalte, hvis ikke sagen var blevet optrevlet, så det er rigtig tilfredsstillende at det her udbytte er blevet konfiskeret, siger Lone Petri.