Fængselsforbund foreslår at lade indsatte sidde i cellen 23 timer i døgnet

Retten i Horsens har sat et foreløbigt punktum i sagen, hvor en 26-årig mand sidste år forsøgte at dræbe en fængselsbetjent i Enner Mark Fængsel ved at stikke ham i halsen med en tilvirket tandbørste.

- Jeg har været rigtig mange år i kriminalforsorgen, så jeg ved godt, at vi aldrig nogensinde slipper for overfald. Men vi er kommet dertil nu, hvor vi er så få, at hvis ikke vi får vendt udviklingen, så er vi nødt til at finde nogle andre løsninger på, hvad vi gør, siger Bo Yde.

Derfor er man nødt til at tage konsekvensen og tage hårdere metoder i brug, mener forbundsformanden.

- Jeg foreslår, at vi begynder at se på natlukning. Det betyder, at vi lader de indsatte sidde på cellen i 23 timer i døgnet, sådan i grove træk. Det er en dårlig plan, men alternativet er simpelthen værre, for vi har ikke folk til at holde forretningen kørende, som det ser ud nu, lyder det fra Bo Yde, der har svært ved at skjule sin frustration over forholdene for fængselspersonalet.

Minister ikke afvisende

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er ikke afvisende overfor forslaget, hvis det kan bidrage til at skabe bedre rammer omkring fængselsbetjentenes arbejde.

- Jeg tror, der er noget grundlæggende rigtigt i, at der er nogle kriminelle, som er så forhærdede og hårdkogte og voldsparate, at man med god grund kan diskutere, om de skal have den præcis samme behandling som alle dem, der godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Hvis det kan være med til at skabe større tryghed og sikkerhed for vores betjente, så må vi prøve at diskutere det, siger justitsministeren.