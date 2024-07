Færre ejer en campingvogn - men vi er stadig dem der elsker den mest

Museer frem for andet

Det er Vejle Kommune, der står bag Økolariet. De har besluttet, at der skal være gratis adgang. Også Vejlemuseerne, som er en samling museer i byen, har gratis adgang.

- Kultur skal være tilgængeligt for alle, og børn og unge skal have mulighed for at kende deres kulturarv. For at få så mange som muligt ind, har vi valgt, at det skal være gratis, for det handler om dannelse, siger Dan Arnløv (C), der er formand for kultur- og idrætsudvalget i Vejle Kommune.