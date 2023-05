Fagforening afblæser varslet 50 timers tysk togstrejke

En varslet strejke i den tyske togtrafik er afblæst, dagen før den skulle være begyndt.



Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa. Det samme skriver det tyske togselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside.

Strejken var planlagt til at begynde søndag aften og vare 50 timer.

Den ville have lammet trafikken med fjern-, regional- og godstog.

Trafikken kan være påvirket

Ifølge det tyske togselskab kan togtrafikken dog fortsat blive påvirket de kommende dage.

Fredag meddelte danske DSB, at virksomhedens internationale tog fra Aarhus og København kun ville køre til Padborg under strejken. Sent lørdag eftermiddag er det ikke meldt ud, hvad det afblæste strejkevarsel vil betyde for DSB's togplan.

Det var fagforeningen EVG, som repræsenterer tysk togpersonale, der havde varslet strejken. De forhandler overenskomster på vegne af 230.000 arbejdere, hvoraf 180.000 er ansat hos Deutsche Bahn.

Krævede højere løn

De tyske arbejdere kræver højere løn for at kunne håndtere den stigende inflation, der er skyld i højere priser.

De ønsker en lønstigning på 12 procent over et år eller mindst 650 euro - cirka 4800 kroner - mere om måneden.



Deutsche Bahn har tilbudt trinvise lønstigninger på 10 procent for lav- og mellemindkomstarbejdere og 8 procent for dem med højere indkomster.

Togselskabet har også tilbudt en inflationsbonus. Men forhandlingerne var gået i hårdknude over et spørgsmål om mindsteløn.

Ifølge dpa når omkring 2000 ansatte hos Deutsche Bahn kun op på mindstelønnen på 12 euro i timen - omkring 90 kroner - gennem tillæg. Parterne er uenige om, hvordan der tages hensyn til dem i forhandlingerne om overenskomster.

Lørdag indsendte togselskabet en hasteansøgning hos en arbejdsdomstol. Selskabet klagede over, at strejken var ude af proportioner og ville være til skade for kunder og ikke-involverede tredjeparter.

Mindste lønkrav opfyldt

Lørdag eftermiddag er de to parter så nået til enighed om et forlig, og EVG har afblæst strejken.

I en udtalelse skriver EVG lørdag eftermiddag:

- DB AG (Deutsche Bahn, red.) erklærede lørdag, at det ville opfylde vores mindstelønskrav.

- Efter råd fra arbejdsretten i Frankfurt er vi derfor nået til enighed om at suspendere varslingsstrejken hos DB AG indtil videre.