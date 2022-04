Fald i medlemstal ved idrætsforeninger

Nedlukning og restriktioner.

Sådan vil mange måske huske 2020 og 2021, og netop de to ting kan ses hos antallet af medlemmer ved idrætsforeningerne i Syd- og Sønderjylland.

Det viser nye tal i en pressemeddelelse fra Danmarks Idrætsforbund.

I de 14 kommuner, som TV SYD dækker, er antallet af medlemmer gået fra 349.412 i 2020 til 348.333 i 2021. Det er samlet set en lille tilbagegang på 1.079 medlemmer. Ét af de steder, hvor der er størst tilbagegang, er i Horsens Kommune.

Kommunen havde i 2020 33.457 medlemmer, men i 2021 havde de 32.152. Det er samlet set en tilbagegang på 1.305 medlemmer, og ifølge formanden for DGI i Sydøstjylland, Dan Skjerning, er der en god forklaring.

- Mit hurtige bud er, at vi simpelthen ikke har samlet alle op efter corona. Under corona skete der det, at folk selv gik i skoven, de kom i vandet, og de løb ture. Vi fik altså brugt vores natur, og de personer er ikke registeret i vores foreningsliv, siger han.

Ifølge Dan Skjerning er det særligt én gruppe af idræt, der oplever et stort frafald af medlemmer.

- De idrætter, der er meget presset, er de idrætter, hvor man er inde i en hal. Det kan for eksempel være håndbold, hvor det under corona ikke var muligt at afholde træning, men hvor det var muligt for udendørs fodbold, siger han.