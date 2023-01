Falsk bankmand fupper ældre - nu er han efterlyst af politiet

Tal med ældre i din omgangskreds og understreg, at de ikke må udlevere dankort, pinkoder, NemID-oplysninger, kontooplysninger m.m. til andre.

Vær kritisk. Overfør aldrig penge til personer, hvor du ikke er sikker på deres sande identitet. Stol ikke på, at folk, der kontakter dig uopfordret, er dem, de udgiver sig for at være.

Husk, at virksomheder eller offentlige myndigheder aldrig vil ringe og bede dig om at overføre penge eller bede dig om at udlevere dit dankort, NemID, kontooplysninger osv.