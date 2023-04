Familiemedlem kan ikke bruge undskyldning til noget

Regeringen har nu offentliggjort den officielle dato for undskyldningen til tidligere anbragte i særforsorgen. Men det er en undskyldning, der kommer alt, alt for sent, mener en pårørende.

- Det er alt for sent at give en undskyldning. Jeg kan ikke bruge en undskyldning til noget. Han har været væk i snart 40 år. Han får jo ingen gavn af den, sukker Jane Tirsvad Rasmussen.

Hendes farmors bror tilbragte hele sit voksne liv i åndssvagforsorgen. De havde stemplet ham som moralsk åndssvag.

- Jeg ville ønske, han selv havde været her til at høre den, siger hun.