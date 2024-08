Får og ged har fået kid sammen

Dyreriget er forunderligt. Det ses blandt andet, når to forskellige dyreracer finder sammen i et kærligt øjeblik.

Der kendes til flere eksempler, hvor et får og en ged har fået en unge sammen, fortæller professor på Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab ved Aarhus Universitet Henrik Callesen til TV 2.

Som oftest vil et foster, der er skabt af et rendezvous mellem to forskellige dyrearter, ende i en abort. Men det sker ikke altid som i historien om Flumo.

Og netop det er sket på et nedlagt landbrug øst for Flensborg i Tyskland. Her fandt geden Rune og fåret Selma sammen for en nat – og resultatet af det blev lille Flumo, der ifølge JydskeVestkysten er et "muntert og sundt kid".

- Men her synes biologien altså, at de er tæt nok på hinanden, selvom vi mennesker kalder dem forskellige ting.

- Hvis to dyrearter er for forskellige fra hinanden, så har biologien den regel, at de ikke kan få unger sammen, siger han og fortsætter:

Han forklarer, at selvom der er tale om to forskellige arter, så findes der mange forskellige racer inden for hver art. Det betyder, at en fårerace og en gederace potentielt kan være ret tæt på hinanden genetisk.

Kan blive steril

Det kan ske, at to forskellige dyrearter lykkes med at skabe et foster, der ikke går til under graviditeten, men hvor det alligevel viser sig, at naturen ikke synes, det er skabt til at overleve.

Men der er også en anden mulighed, naturens utilfredshed kan komme til udtryk på:

- Naturen har måder at håndtere forskellighederne på. Hvis det afkom, der kommer ud, er for langt fra det, som naturen synes giver mening, så kan det være, at det ikke overlever, eller at det er sterilt, siger Henrik Callesen.