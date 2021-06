Farlig fiskesygdom: Det skal du være opmærksom på

Han fortæller, at man først skal fjerne alle urenheder som jord og plantepartikler på sit grej og tøj, når man er færdig med at fiske. Herefter skal man bruge et godkendt desinfektionsmiddel. Husk at følge brugsanvisningen på desinfektionsmidlet, herunder korrekt dosering af produktet.

- Så sprayer man et godkendt desinfektionsmiddel i et lag. Hvis det ikke kommer ind bag linen, så trækker man linen af. Man kan faktisk også dyppe linen ned i det, så virker det bedre, siger Kaare Manniche Ebert.