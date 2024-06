Fem anholdt i stor politiaktion - tråde til bandemiljø

De anholdte er en 31-årig mand, en 50-årig mand, en 54-årig mand, en 22-årig mand og en 26-årig mand.



- Vi er ganske tilfredse med, at vi i dag har fået slået til på en lang række adresser og foretaget anholdelser af de centrale personer, som vi via vores omfattende efterforskning mener har spillet en væsentlig rolle i sagen, udtaler politikommissær Lau Kristensen.



Den 31 årige mand er foruden sigtelsen for indførelse af ulovlig receptpligtig medicin også sigtet for handel med ikke under 2,5 kg kokain og 96 kg hash. Han er yderligere sigtet for handel med omkring 1000 stk. smertestillende piller og for handel med flere skydevåben.

Flere af de anholdte mænd har en relation til det kriminelle bandemiljø i det vestlige Aarhus.



Østjyllands Politi forventer, at fire af de anholdte mænd vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus i løbet af onsdag formiddag. Politiet kan desuden ikke udelukke, at der på et senere tidspunkt kan komme yderligere anholdelser i sagen. Den 50-årige mand forventes ikke at skulle fremstilles i grundlovsforhør.