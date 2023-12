Fem bud på underholdning til nytårsaften

Mange kender magretheskålen, hvor man skriver kendte personer eller fiktive figurer på en lap papir og putter i en skål. Man inddeler selskabet i hold, og en fra holdet trækker en seddel op og miner personen. Holdet skal forsøge at gætte personen, og sådan fortsætter legen indtil alle sedler er væk.

Fordi det er nytår 2023, kan man aftale, at de personer, man vælger, skal have haft en betydning i 2023. Det kunne for eksempel være Barbie, Margot Robbie, Lise Nørgaard, Jakob Ellemann-Jensen eller Stephanie Lose.