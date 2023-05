De er sigtet for modtagelse og videredistribution af store mængder hash i Danmark. I samarbejde med det spanske politi, Policía Nacional, har NSK desuden foretaget anholdelse af to mænd i Spanien, som er sigtet for indsmugling af hash fra Spanien til Danmark.



De tre mænd fra Fyn og Syd- og Sønderjylland er henholdsvis 33, 33 og 41 år gamle og vil torsdag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde med krav om varetægtsfængsling.