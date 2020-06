Fem fly flyver formation mandag: Her kan du se dem

Tidsplan 14.54: Nordborg

15.00: Aabenraa

15.12: Haderslev

15.14 (og 16.30): Haderslev Flyveplads

16.32: Christiansfeld

16.35 Frederikshøj

16.37: Hejlsminde

16.39: Skamlingsbanken

16.42: Koldinghus

16.51: Skibelund Krat

17.01: Ribe

17.07: Skærbæk

17.10: Bredebro

17.13: Tønder Zeppelin hangar

17.14: Tønder

17.25: Padborg

17.27: Kollund

17.29: Rønshoved

17.35: Gråsten Slot

17.37: Broager

17.39: Dybbøl Banke

17.40: Sønderborg Slot

Mandag skal du holde øje med himlen over Syd- og Sønderjylland.

Her flyver fem fly nemlig formation over Syd- og Sønderjylland for at markere genforeningsdagen 15. juni.

Undervejs vil flyene underholde med cirkel- og røgformationer på udvalgte steder på ruten.

Det er flyklubben RVators fra Roskilde, der retter propellerne mod vest, og forrest i formationen ligger Rene Byrholt, der er en del af RVators.

- Vi synes, det var ærgerligt, at der var så mange planlagte aktiviteter i forbindelse med genforeningen, der blev aflyst på grund af corona. Så vi ville gerne gøre vores til at markere dagen, siger Rene Byrholt til TV SYD.

Selvom piloterne ikke nødvendigvis har nogen tilknytning til Sønderjylland, så forstår medlemmerne af flyveklubben godt de følelser, der er på spil i grænselandet, forklarer Rene Byrholt.

- Jeg er selv lidt historisk interesseret, og jeg synes, det er et vigtigt kapitel at huske på, siger flyvelederen til TV SYD.

Man skal dog ikke forvente det store airshow, oplyser Rene Byrholt. På formationsflyvningen skal de nemlig overholde almindelige flyveregler, som indebærer, at flyene ikke må kommer tættere end 300 meter på jorden.

Men på udvalgte steder undervejs vil flyene flyve i cirkler og sende røg ud.

I videoen herunder kan du få et indtryk af, hvordan det ser ud, når flyene flyver formation.