Fem råd til at hjælpe din hund gennem nytårsaften

1. Prioriter lydtræning

De høje brag og store lysglimt, der er forbundet med nytåret, er særdeles uvante for hunde. Derfor bør man lydtræne sin hund, så den vænner sig til nytårets larm, lyder det fra Hanne Friis:

- Det er en god idé, hvis man påbegynder lydtræning, allerede mens hunden er hvalp – jo tidligere hunden introduceres til lydene af fyrværkeri jo bedre, ellers risikerer man nemlig, at den bliver mere bange med årene. Derfor anbefaler vi, at man går på YouTube og finder lyde af fyrværkeri og afspiller ved lav styrke, hvorefter man gradvist kan skrue mere op, når hunden har vænnet sig til bragene.

2. Aktiver din hund på dagen

Ifølge Hanne Friis er det også væsentligt, at du får aktiveret din hund op til nytårsaften, da det kan være medvirkende til, at hunden bliver træt og derved er mere rolig i løbet af aftenen:

- Vi anbefaler, at hundeejere får gået en lang tur med sin hund i løbet af dagen, så den er både mentalt og fysisk træt, hvilket i nogle tilfælde kan være medvirkende til, at hunden slapper mere af om aftenen. Oplever du, at hunden er utryg i løbet af dagen og ikke har lyst til en gåtur, kan man med fordel aktivere den indendørs med forskellige lege.

3. Skab rolige områder

Det kan have god effekt, hvis man har mulighed for at indrette sit hjem på en måde, så der bliver skabt en tryg og rolig atmosfære, hvor hunden kan søge tilflugt, lyder det fra Hanne Friis:

- Der er flere tiltag i indretningen af hjemmet, der kan være medvirkende til, at hunden føler mere tryghed, når rakkerterne bliver fyret af. Det kan eksempelvis være en fordel at lave en hule samt rulle gardinerne ned og sætte roligt musik på, så man skærmer for både lys og lyd.

4. Overvej at få din hund passet

I tilfælde hvor man har planlagt den helt store nytårsfest, kan det ifølge Hanne Friis også være værd at overveje, om man kan få sin hund passet:

- Selv om vi naturligvis vil opfordre til, at man holder nytår sammen med sin hund, kan der være situationer, hvor det giver bedre mening at få den passet. Hvis man skal have mange gæster på besøg, kan det eksempelvis være sværere at finde ro for hunden, og derfor bør man overveje, om man kender nogle, der skal holde en mere rolig nytårsaften – måske et sted uden for byen, hvor der mindre fyrværkeri.

5. Giv beroligende medicin

Hvis din hund har alvorlige problemer med angst, kan det være en god idé at konsultere din dyrlæge, da der er forskellige beroligende midler og medicinske løsninger, der kan hjælpe med at lindre angstsymptomer:

- I visse tilfælde kan hunde opleve så meget angst i forbindelse med fyrværkeri, at det kan blive nødvendigt med beroligende medicin. Det er dog vigtigt at bemærke, at medicin kun kan fås på recept. Derfor er det en god idé at booke en tid hos dyrlægen allerede før jul for at få professionel rådgivning angående den rette medicin og dosering, afslutter Hanne Friis, der understreger, at man aldrig må eksperimentere med medicin, der er beregnet til mennesker.

Kilde: AniCura Dyrehospitaler