Fem stjerner til laaaaangsom sønderjysk film

Underspillet og undertekstet

”Med et lavmælt, men stærkt drama om sorg og tab viser Frelle Petersen sig som en tidens mest stilsikre instruktører”, konkluderer Thomas Brunstrøm i Berlingske.

Hele det lavmælte, eksistentielle drama fortælles på synnejysk, præcis som Frelle Petersens forrige film ”Onkel”, som i 2020 fik en Bodil for årets bedste danske manuskript. De to film er dele af en trilogi, som foregår på Tønderegnen.

Begge film er tekstet for dialekthæmmede, og dialekten forhindrer altså ikke filmen i at være nærværende for københavnere og andet godtfolk.