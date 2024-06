Fem Team Esbjerg-spillere udtaget til OL

Det viser udtrækningen, som Danmarks Idrætsforbund har udsendt i en pressemeddelelse.

De fem spillere, der skal repræsentere Danmark er Mette Tranborg, Team Esbjerg, Katrine Heindahl, Michala Møller (reserve) og Anna Kristensen (reserve).

Det er første gang siden 2012, at kvinderne deltager i OL. Deres Blandt deres bedsteresultater er kvindernes OL-guld-hattrick fra 1996, 2000 og 2004.

- Det er intet mindre end fantastisk, at vi igen har de danske håndboldkvinder med til OL - for første gang i tolv år. Vi sender et utroligt stærkt hold med verdensklasseresultater i bagagen, og jeg glæder mig i den grad til at følge håndboldkvinderne ved OL, siger chef de mission i DIF, Søren Simonsen.