Ferietrafikken giver forsinkelser på motorvej

Festival klar til ny dag efter massive regnskyl

Efter en torsdag med store mængder regn er Kløften Festival i Haderslev igen klar til at tage i mod gæster.

Arrangørerne bag Kløften Festival i Haderslev melder klar til at modtage de knapt 9.000 betalende gæster til fredagens musikprogram på områdets tre scener.

-Vi har her fredag formiddag hældt mange tons flis og sand ud foran scenerne for at tage det værste mudder og vand, fortæller Nete Kaasen, der er driftsleder og ansvarlig for PR & Kommunikation ved festivalen.

-Men selvom der er meget mindre vand i dag, så vil jeg anbefale, man lader klipklappere og de hvide sneakers blive hjemme, griner hun.

Musikfestivalen startede programmet torsdag eftermiddag, hvor landsdelen blev ramt af skybrud. Og der faldt meget regn over Haderslev.

- Det var vådt, rigtig vådt, men jeg synes, at folk tog det med højt humør og festede igennem. Det eneste, der skete, var, at vandet tog en højtaler, siger Nete Kaasen.

Vejrudsigten lover tørvejr både fredag og lørdag, så bestyrelsesmedlemmet er fortrøstningsfuld med de to dages musikprogram på de tre scener.

-Det ser meget fornuftigt ud, og også lidt køligere end torsdag, og det er i virkeligheden godt for alle, siger Nete Kaasen.