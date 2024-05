Fertilitetsproblemet er massivt, men vi aner ikke hvorfor

Der er store problemer med fertiliteten - ikke kun i Danmark men også i resten af verden.

Og selvom forskningen kan pege på flere forskellige faktorer, der kunne pege på en årsag, så ved vi faktisk ikke helt, hvordan fertilitetsproblemet hænger sammen.

- Faktum er, at vi faktisk ikke ved, hvorfor vi har et fertilitetsproblem. Vi ved, at der er en del faktorer, der spiller ind, men vi ved ikke, hvordan de vægter overfor hinanden. At mænd har en lav sædkvalitet, hænger ikke sammen med samfundsstruktur men miljø. Og for kvinderne er det oftest omvendt, siger Rune Lindahl-Jacobsen, der er professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet.