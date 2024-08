Fik du set den blå supermåne i går?

Ja, han drak, men derfor kunne han også bære at have fået en del, uden at han slingrede, så at han bare var fuld og væltede rundt, gør ondt at høre

- Nej, det synes jeg ikke. Det her var et, der gik gennem marv og ben, svarede han.

- Det var et hjerteskærende skrig, så jeg sprang op ad sofaen og troede, at der var noget med et af mine børnebørn, som jeg passede, forklarede han.

Mens den 19-årige ikke selv hørte nogen lyd ved påkørslen, fortalte et vidne, der har stue ud til gaden, at han hørte et skrig.

Det viste sig dog at være en 51-årig mand, der lå på kørebanen, og som to timer senere afgik ved døden som følge af de skader, han fik af påkørslen.

Hun forklarede, at hun den nat skulle hente sin far fra en julefrokost og kørte gennem byen. Der lå is og sne, og det var glat, sagde hun, så hun kørte forsigtigt. Det blev efterfølgende fastslået, at hendes fart var under 50 kilometer i timen.

- Jeg tænkte overhovedet ikke, at det var nogen person, der lå der. Jeg mærkede et bump og trillede videre, og først ved Circle K kiggede jeg tilbage og synes, det lignede en skraldepose, der lå på vejen. Jeg tænkte ikke på noget tidspunkt, at det var en person, lød det fra den nu 19-årige kvinde, da hun tirsdag afgav forklaring i retten foran retten og de 11 tilhørere.

Næsten tre døgn gik der fra påkørslen, til den unge kvinde via sin far meldte sig selv til politiet.

Et andet vidne – en taxachauffør - så den 51-årige kort før ulykken. Han skulle hente kaffe på Circle K tankstationen på Laurids Skaus Gade, da han så den 51-årige komme gående på fortovet.

- Han lignede en, der burde være gået hjem nogle timer før.

- Når du siger det, mener du så, at han var beruset? spurgte Cecilie Søgaard Rasmussen.

- Ja, det tænker jeg, men det kan jeg selvfølgelig ikke vide, men der var sådan en mur, som han støttede sig op ad, uddybede vidnet.

I alt otte vidner afgav forklaring tirsdag, og flere tilhørere var tydeligt påvirkede af situationen.

- Jeg bliver så ked af det, sagde Rikke Straarup, der er søster til afdøde, i en pause til TV SYD.

- Min bror havde problemer med benene og gik med stok. Ja, han drak, men derfor kunne han også bære at have fået en del, uden at han slingrede, så at han bare var fuld og væltede rundt, gør ondt at høre, fortæller hun, mens hendes bror tilføjer, at John Jesper Lund under en uge før påkørslen også var faldet et andet sted i byen, fordi benene kollapsede under ham.

Hørte om det dagen efter

Den 19-årige kvinde er tiltalt for ikke have tilstrækkeligt lys på bilen og påkøre den 51-årige, der angiveligt skal være faldet ude på kørebanen kort før påkørslen.

Hun fortalte i retten, at hun tilsyneladende kun havde kørelys på, da hun kørte på Laurids Skaus Gade, og en bilinspektør forklarede også, at det var tilfældet.

Også han afgav vidneforklaring og fortalte, at kørelys ikke er nok til at lyse vejbanen op, og den 19-årige fortalte selv, at hun først blev opmærksom på det manglende lys senere, da hun kørte på landevejen, fordi folk blinkede ad hende.