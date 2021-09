Find dig en træningsmakker – fællesskaber mindsker inaktivitet

En undersøgelse fra Institut for Folkesundhed viser, at 44 procent af danskerne over 50 år er fysisk inaktive sammenlignet med de 18-34-årige, hvor der kun er en fjerdedel inaktive.

Men uanset alder betyder et socialt fællesskab i forbindelse med træningen, at flere inaktive bliver motiveret til at deltage i forskellige former for idræt, viser undersøgelsen. At det er fællesskabet, der har en vigtig betydning skyldes et helt grundlæggende behov, mener adfærdskonsulent fra DGI Jette Würtz.

- Et helt basalt behov for mennesket er at høre til et sted, og det er et behov, vi får opfyldt, når vi er en del af et fællesskab. Når man forpligter sig over for andre mennesker, siger hun.