Find traileren frem: Fra lørdag bliver det formentlig lettere at grænsehandle

Lave smittetal

De seneste tilgængelige smittetal fra Robert Koch-Institut, der måler smittetallene i Tyskland, viser, at incidenstallet for hele Slesvig-Holsten er nede på 32,4 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge.



Det betyder, at det danske Udenrigsministerium formentlig fredag vælger at ændre på rejsevejledningen og gøre regionen til et gult område, som sker, når incidenstallet for en region er under 50 pr. 100.000 indbyggere.

Det bekræfter Udenrigsministeriet over for det tyske mindretals avis Der Nordschleswiger.

En talsmand for ministeriet slår dog over for avisen fast, at det er det aktuelle smittetal, som Tyskland opgiver til ECDC (Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme), der er afgørende.