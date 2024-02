- Vi er tilbageholdende med at indføre tilsyn, for det betyder, vi også skal føre tilsyn med boliger, der allerede er veldrevne, og jeg er bekymret for, hvilken udgift, det kan tilføre for lejerne, siger Thomas Monberg (S), der er valgt ind i Østjylland Storkreds og er boligordfører for Socialdemokratiet.

Forskere peger dog på, at problemet kan vokse i fremtiden, og anbefaler, at politikerne genovervejer muligheden for tilsyn for en bestemt type altaner.