Fire kommuner kan få lokale restriktioner

I Sønderborg Kommune er smitten steget, så der nu er 429,7 smittede per 100.000 indbyggere. Det betyder, at kommunen ligger over grænsen for at få indført lokale restriktioner.

Vicekommunaldirektør i Sønderborg Kommune, Carsten Lund, er dog tilbageholdende med at indføre lokale tiltag mod smitten - lidt endnu.

- Vi er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi følger det lige et par dage endnu, før vi indfører eventuelle restriktioner, siger han.

Han påpeger, at hvis det bliver ved med at stige, kan det ende med restriktioner for daginstitutioner og skoler.

- Hvis ikke vi får andet at vide af Styrelsen for Patientsikkerhed, så lukker vi hverken skoler eller daginstitutioner, men det kan føre til for eksempel klassevis undervisning, siger han.

Højeste antal smittede i år

Det er femte dag i træk, at vi kan skrive, at vi har årets højeste antal smittede i Syd- og Sønderjylland.

Der er i alt 2.710 smittede med coronavirus de seneste syv dage i Syd- og Sønderjylland.

I alt er fire kommuner over grænsen for lokale restriktioner på 400 smittede per 100.000 indbyggere. Det gælder Sønderborg, Tønder, Fanø og Aabenraa.

På landsplan er der registreret yderligere 3.907 smittede det seneste døgn.

Du kan se smittetallene for din kommune herunder: