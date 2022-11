Fire partier fordeler stemmerne anderledes end resten

Det er det ikke hos Enhedslisten og Frie Grønne, der begge har anmeldt partilister. Det vil sige, at deres kandidater er opstillet i prioriteret rækkefølge.



Så hvis et parti med en partiliste får stemmer nok til et mandat, så går det som udgangspunkt til partiets spidskandidat. Og får partiet to mandater, er det som udgangspunkt nummer to på listen, som tager mandatet.

Svært at sprænge listen

En lavere placeret kandidat kan dog sprænge listen og ”snyde” den øverst placerede kandidat. Men det er ikke nok, at kandidaten får flere personlige stemmer end spidskandidaten – og her bliver det en kende kompliceret:

For at sprænge en partiliste skal en kandidat have det samme eller flere personlige krydser end partiets fordelingstal. Man udregner fordelingstallet ved at lægge alle listestemmer og personlige stemmer sammen.

Derefter dividerer man med et tal, der er én større end det antal mandater, partiet har fået alene med listestemmerne. Hvorefter runder man op til det næste hele tal.

Læs mere hos Folketinget og hos Indenrigs- og Boligministeriet.

God valgdag.